Под Лукъяновским СИЗО собирали продукты «террористам и робингудам»

В Киеве общественные активисты возле Лукьяновского СИЗО организовали сбор продуктов и лекарств для незаконно заключенных.

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 представителей общественных организаций - САМ, Комитет освобождения политзаключенных, Центр информации по правам человека – проводят возле СИЗО акцию «Сидят не те».

Возле центрального въезда в СИЗО они растянули баннер с надписью «Сидят не те», а также держали транспаранты «Есть человек – дело найдется» и другие. Некоторые из участников также держали украинские государственные флаги.

Как отмечается в пресс-релизе акции, они собрались, чтобы поддержать людей, в которых власть увидела угрозу и преследует за это.

«Это налоговые протестующие, это «нежинские робингуды», которые боролись с наркоторговцами, это «васильковские террористы», которыми пытаются оправдать движение к полицейскому государству, это киевские адвокаты, которые спасали коллегу от давления милиции и сами попали под «раздачу», - отметили организаторы акции.

У входа в СИЗО представители общественных организаций поставили большие клетчатые сумки, в которые всем желающим было предложено положить одежду, лекарства и медикаменты для незаконно заключенных. На каждой из сумок прикреплена надпись, для кого предназначены эти вещи, в частности, на одной из сумок была надпись «Нежинским робингудам», на два других – «Неизвестному тебе узнику».

Перед собравшимися, выступили общественные деятели, в частности, Евгений СВЕРСТЮК, Василий ОВСИЕНКО, журналист Егор СОБОЛЕВ.

Как заявили организаторы акции, собранные продукты и лекарства будут переданы «васильковским террористам», «нежинским робингудам» и другим. Вместе с тем, как отметили общественные активисты, этой акцией они стремятся поддержать не только этих узников, а как можно большее количество людей, которые находятся за решеткой, в том числе беременных женщин и больных. Именно поэтому было решено собрать лекарства от самых распространенных в СИЗО болезней: простуды, гепатита и туберкулеза.