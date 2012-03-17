Состояние жестоко избитой в Николаеве девушки остается стабильно тяжелым

Состояние жестоко избитой в Николаеве 9 марта в баре 18-летней девушки остается стабильно тяжелым, сообщила УНИАН начальник Управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации Светлана ХОТИНА.

По ее словам, «девушку били ногами. Врачи говорят, что на теле остались следы от обуви. У нее серьезные повреждения: черепно-мозговая травма в сочетании с травмой грудной клетки. Это опасно и тяжело. Она находится на искусственном дыхании. Единственно, что обнадеживает: состояние не ухудшается. Говорить о положительной динамике пока не приходится».

По словам С.ХОТИНОЙ, на лечение девушки перечислено 12 тыс. грн. благотворительных средств.

«Утверждать то, что сегодня бюджет Николаева или любого другого города может покрыть затраты на лечение в реанимации, конечно, было бы популизмом, - сказала С.ХОТИНА. - Мы стараемся так, чтобы в самые критические первые трое суток, если человек попадает в беду, обеспечивать лекарствами из бюджета. В дальнейшем в зависимости от травмы, от состояния, в какой-то мере привлекаются деньги родственников и благотворительные взносы. Максимально жизненно важное берет на себя бюджет».

9 марта в Николаеве в одном из баров в ходе возникшего конфликта девушку зверски избил мужчина, после чего она была доставлена в городскую больницу скорой медицинской помощи. До сих пор постардавшая находится без сознания.