Завтра в Украине - до 19° тепла
13:10, 17 марта 2012Общество
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На дорогах восточной части ночью местами гололедица
Завтра в Украине осадков не ожидается, на дорогах восточной части ночью местами гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем на высокогорье Карпат, в восточных областях, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 1-6°, днем 14-19° тепла; в горных районах Украины, на севере Левобережья, в восточных областях и Приазовье ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 8-13° тепла.
В Киевской области в воскресенье осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°, днем 14-18° тепла. В Киеве температура ночью 3-5°, днем 16-18° тепла.
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