Завтра в Украине - до 19° тепла

Завтра в Украине осадков не ожидается, на дорогах восточной части ночью местами гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем на высокогорье Карпат, в восточных областях, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 1-6°, днем 14-19° тепла; в горных районах Украины, на севере Левобережья, в восточных областях и Приазовье ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 8-13° тепла.

В Киевской области в воскресенье осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°, днем 14-18° тепла. В Киеве температура ночью 3-5°, днем 16-18° тепла.