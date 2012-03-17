Янукович наградил Дерюгину орденом

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ награждении Альбины ДЕРЮГИНОЙ орденом «За заслуги» II степени.

Как говорится в указе, текст которого размещен на сайте Президента, А.ДЕРЮГИНА награждена «за значительные личные заслуги в развитии отечественной художественной гимнастики, утверждение международного спортивного авторитета Украинского государства, весомые профессиональные достижения.

Справка УНИАН. Тренеру по художественной гимнастике А.ДЕРЮГИНОЙ 16 марта исполнилось 80 лет.

А.ДЕРЮГИНА до 1992 года была старшим тренером сборной СССР, после 1992 года - старший тренер сборной Украины, член исполкома Национального Олимпийского комитета Украины.

С 1986 года - президент Федерации художественной гимнастики. В Киеве А.ДЕРЮГИНА организовала школу художественной гимнастики, которая приобрела мировую известность.

А.ДЕРЮГИНА - Герой Украины, заслуженный тренер СССР и Украины, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины.