Тигипко предлагает ввести социальных участковых

Новая социальная политика в Украине будет направлена на предотвращение проблем в семьях и их профилактику. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, отвечая на вопросы народных депутатов во время Часа правительства в Верховной Раде.

«Мы должны внедрять европейские подходы в социальной политике. Сегодня в Европе работают с семьей, предотвращая возможные проблемы, и главные усилия направляют на сохранение семьи», - цитирует С.ТИГИПКО его пресс-служба.

По его словам, переход к проактивной социальной политике предусматривает создание института социальных участковых работников, которые будут работать по всей стране.

«Этот человек должен знать ситуацию в каждой семье на своем участке. В первую очередь социальные работники будут заниматься защитой прав ребенка и помощью тем, кто себя не может обслуживать, в первую очередь, одиноким пенсионерам», – объяснил вице-премьер.

Член правительства также подчеркнул, что штат таких социальных участковых будет формироваться в первую очередь за счет переобучения и переквалификации тех, кто уже работает в социальных службах.