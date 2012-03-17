Арбузов: вкладчики Сбербанка СССР смогут без проблем получить компенсации

Вкладчики Сбербанка СССР будут иметь возможность получить компенсацию по обесценившимся вкладам наличными, говорится в комментарии председателя Национального банка Украины Сергея АРБУЗОВА, размещенном на сайте НБУ.

«Однозначно, люди будут иметь право выбора. Те, кто захочет снять наличными, они смогут снять их наличными», - отметил С.АРБУЗОВ.

Также он считает, что осуществление компенсаций по вкладам Сбербанка СССР не повлияет на курсовую политику Нацбанка.

«Выплаты, которые состоятся, они сами по себе не повлияют на состояние курсовой политики, потому что, прежде всего, нужно смотреть на платежный баланс. А с избыточной ликвидностью мы знаем, как работать», - сказал АРБУЗОВ.

При этом, по его мнению, вопрос о том, откуда будут взяты средства на компенсации, нужно задавать Министерству финансов, а не НБУ.

«Моя задача – организовать работу, а министр финансов, думаю, ответит, откуда правительство возьмет деньги», - подчеркнул глава НБУ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству обеспечить выплату украинцам до конца этого года компенсации по вкладам Сбербанка СССР в размере 1 тыс. грн., которая не была выплачена при прежнем правительстве. В целом количество граждан, которые должны получить возмещение, составляет около 6 млн. чел.