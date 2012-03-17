Янукович: оценка земли не должна превышать 7 дней

Кабинет министров Украины, Министерство аграрной политики и продовольствия и Государственное агентство земельных ресурсов должны в апреле т.г. издать нормативно-правовые акты по сокращению сроков проведения денежной оценки земельного участка и предоставления выдержки из Государственного земельного кадастра до 7 рабочих дней.

Это определено Национальным планом действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 гг., утвержденным указом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА №187/2012 от 12 марта т.г.

При этом, правительству поручено в апреле внести на рассмотрение парламента законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по одновременному осуществлению процедуры переоформления прав собственности на земельный участок и объекты, расположенные на земельном участке».