Завтра состоится заседание СНБО
15:14, 03 сентября 2007Общество
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Итоги Плющ обнародует на брифинге
Завтра, 4 сентября, в 14.30 в Секретариате Президента (ул. Банковая, 11) состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как сообщает пресс-служба главы государства, тема заседания – основные направления финансового обеспечения мероприятий по повышению жизненного уровня населения в 2008 году.
После заседания состоится брифинг Секретаря СНБОУ Ивана ПЛЮЩА, посвященный итогам заседания.
Аккредитация на брифинг по телефонам: 255-63-18, 255-65-01, 255-78-44.
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