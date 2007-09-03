Завтра состоится заседание СНБО

Итоги Плющ обнародует на брифинге

Завтра, 4 сентября, в 14.30 в Секретариате Президента (ул. Банковая, 11) состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как сообщает пресс-служба главы государства, тема заседания – основные направления финансового обеспечения мероприятий по повышению жизненного уровня населения в 2008 году. После заседания состоится брифинг Секретаря СНБОУ Ивана ПЛЮЩА, посвященный итогам заседания. Аккредитация на брифинг по телефонам: 255-63-18, 255-65-01, 255-78-44.

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