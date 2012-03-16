Киевсовет подселил казахского посла к посольству США

Киевсовет выделил посольству Республики Казахстан в Украине участок для строительства и эксплуатации административного здания посольства и резиденции посла на улице Сикорского (бывшая Танковая), 4-6 в Шевченковском районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Киевсовета.

За него проголосовали 93 из 108 зарегистрированных в зале депутатов.

Речь идет о земельном участке площадью 0,45 га, который передают в долгосрочную аренду - на 49 лет.

Этим же решением депутаты прекратили право КП «Генеральная дирекция Киевского городского совета по обслуживанию иностранных представительств» на пользование указанным земельным участком, который передается посольству.

Земельный участок, как значится в решении, свободен от капитальной застройки. Его нормативно-денежная оценка - 2,47 млн. грн.

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Как сообщал УНИАН, в январе т.г. на улицу Сикорского, 4 переехало Посольство Соединенных Штатов Америки. Этот же адрес значится на сайте посольства.