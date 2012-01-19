Посольство США переезжает

Посольство Соединенных Штатов Америки 18-20 января переезжает из своих нынешних помещений в новый посольский комплекс по улице Авиаконструктора Игоря Сикорского, 4 (бывшая Танковая).

Об этом УНИАН сообщили в отделе печати, образования и культуры Посольства США.

Большая часть услуг для граждан в течение 18-20 января не будет предоставляться, за исключением срочных услуг гражданам США. 20 января предоставление услуг еще будет оставаться ограниченным, но в понедельник, 23 января, посольство полностью заработает уже на новом месте.

Посольство освобождает помещения, которые оно занимало по адресам: улица Юрия Коцюбинского, 10 (главное здание), улица Глыбочицкая, 4 (Артем бизнес-центр) и улица Пимоненко, 6 (консульство). «Мы переезжаем в новое здание практически точно через двадцать лет после открытия нашего первого посольства в Киеве 22 января 1992 года», - говорится в сообщении посольства.

Последним полноценным днем визовых и других консульских услуг в старом здании консульства по улице Пимоненко, 6 был вторник, 17 января. Из-за переезда консульский отдел будет закрыт 18 и 19 января для всех обычных услуг для американских граждан, и будет предоставлять лишь ограниченные услуги 20 января.

В посольстве отмечают, что переезд повлияет и на визовые услуги. Искатели виз, которым уже назначены собеседования, должны внимательно изучать инструкции, которые им будут направлять, относительно времени и места, когда и куда нужно явиться. Все следующие визовые собеседования будут проходить на новом месте по улице Сикорского 4.

Вторая очередь переезда состоится позже в этом году, когда в свое новое здание в составе комплекса Посольства США переедет представительство Агентства США по международному развитию (USAID). Пока USAID будет продолжать работу в нынешнем помещении по улице Нижний вал, 19.

Будут изменены телефонные и факсовые номера Посольства США. Новый главный телефонный номер теперь будет 044-521-5000, а факсовый номер – 044-521-5155. С 19 января телефонный номер Отдела услуг для американских граждан изменяется на (+38) 044-521-5566, а номер для срочной связи американских граждан во внерабочие часы – на (+38) 044-521-5000. Для других вопросов общий телефонный номер консульского отдела будет 044-521-5460.