В Украине освящен первый общий мемориал советских солдат и воинов ОУН-УПА

В воскресенье в селе Криховцы Ивано-Франковского городского совета по случаю 566-летия села освятили первый в Украине общий мемориал советским солдатам и воинам ОУН-УПА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского городского совета, по словам сельского председателя Василия ВЛАДИНА, место под мемориал было отведено еще в 1992 году. «Мы по-видимому первыми в Украине объединили погибших, и призываем всех не делать раздора среди украинской нации, - отметил сельский председатель. – Это наша история и не стоит ею спекулировать кому бы то ни было».

Как говорится в сообщении, мемориал строили за средства общественности и меценатов. По обе стороны насыпанной могилы установлены мраморные стелы: справа – солдатам Советской армии, а напротив - воинам ОУН-УПА. На каменной плите вычеканены имена сельчан, которые отдали жизнь за Украину. Здесь нашли свое последнее пристанище 44 советских солдата и16 воинов УПА и сечевых стрелков.

По мнению сельского председателя Криховцев, с возведения этого мемориала должно начаться объединение Украины и примирение ветеранов Великой Отечественной войны и бывших воинов Украинской Повстанческой Армии. В.ВЛАДИН считает, что «постоянную вражду нужно уже прекращать», потому что иначе Украинское государство не построить.

Однако, как отметил председатель Братства УПА Карпатского края Фотий ВЛАДИМИРСКИЙ, "УПА никогда не примирится с гекачепистами и энкаведистами», которые в годы войны истязали и издевались над повстанцами. “И забыть это невозможно", - отметил он.