Прокуратура Николаевской области открещивается от насильников

Прокуратура Николаевской области заявляет, что ни один из арестованных по резонансному уголовному делу о покушении на убийство гражданки 1993 года рождения не является родственником сотрудника прокуратуры.

Об этом говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой прокуратуры.

По данному уголовному делу органы УМВД Украины в Николаевской области проводят расследование. Дело находится на контроле прокуратуры Николаевской области.

В сообщении отмечается, что «работники прокуратуры занимают принципиальную позицию по этому делу и в пределах предоставленных им полномочий будут настаивать на объективном и всестороннем расследовании дела».

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю девушку и изнасиловали, после чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попробовали ее сжечь.

11 марта трое подозреваемых задержали, однако двух из них потом отпустили под подписку о невыезде.

Пострадавшая 19-летняя Оксана МАКАР с ожогами 55% тела находится в областном центре термической травматологии в крайне тяжелом состоянии. Девушке ампутировали руку и врачи рассматривают возможность последующих операций.

По данным СМИ, один из подозреваемых - сын бывшего прокурора Центрального района Николаева, а второй - сын бывшего председателя Еланецкой райгосадминистрации. Однако, как утверждают в областной прокуратуре, никакого отношения к бывшему прокурору Центрального района ни один из задержанных не имеет. Информацию о том, что второй является сыном экс-председателя РГА, в ведомстве подтвердили.

13 марта в Николаеве состоялись две акции протеста против решения отпустить под подписку о невыезде двух подозреваемых в зверском изнасиловании О.МАКАР.

После этого 13 марта по представлению прокуратуры Николаевской области суд принял решение об аресте трех подозреваемых.

Однако 14 марта мать девушки Татьяна СУРОВИЦКАЯ заявила, что следователи пытаются приуменьшить вину трех подозреваемых в совершении преступления.

14 марта министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО заявил, что двое из трех задержанных являются родственниками бывших государственных служащих.