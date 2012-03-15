Основатель пирамиды МММ снова оказался за решеткой

Скандально известный основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди снова оказался за решеткой. На этот раз предпринимателя обвинили в административном правонарушении, сообщает ТСН.

Хамовнический суд Москвы вечером 14 марта постановил арестовать Мавроди на пять суток.

По данным суда, Мавроди в течение длительного времени уклонялся от уплаты штрафа в размере одной тысячи рублей.

Сейчас в производстве мирового судьи находятся еще десять аналогичных административных дел.

За что именно выписывались штрафы, - не уточняется.

Сергей Мавроди известен как создатель крупнейшей в истории России финансовой пирамиды, от которой пострадали миллионы вкладчиков.

Восемь лет он скрывался от следствия, был осужден за мошенничество, но потом все же был арестован и отправлен за решетку. В мае 2007 года он вышел на свободу.

В 2011 году Мавроди объявил о создании новой финансовой пирамиды - МММ-2011. Он пояснил, что намерен компенсировать гражданам их потери от пирамиды 1990-х годов.

Попытки российских властей запретить МММ-2011 не увенчались успехом.