Основатель пирамиды МММ снова оказался за решеткой
На этот раз Мавроди обвинили в административном правонарушении
Скандально известный основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди снова оказался за решеткой. На этот раз предпринимателя обвинили в административном правонарушении, сообщает ТСН.
Хамовнический суд Москвы вечером 14 марта постановил арестовать Мавроди на пять суток.
По данным суда, Мавроди в течение длительного времени уклонялся от уплаты штрафа в размере одной тысячи рублей.
Сейчас в производстве мирового судьи находятся еще десять аналогичных административных дел.
За что именно выписывались штрафы, - не уточняется.
Сергей Мавроди известен как создатель крупнейшей в истории России финансовой пирамиды, от которой пострадали миллионы вкладчиков.
Восемь лет он скрывался от следствия, был осужден за мошенничество, но потом все же был арестован и отправлен за решетку. В мае 2007 года он вышел на свободу.
В 2011 году Мавроди объявил о создании новой финансовой пирамиды - МММ-2011. Он пояснил, что намерен компенсировать гражданам их потери от пирамиды 1990-х годов.
Попытки российских властей запретить МММ-2011 не увенчались успехом.