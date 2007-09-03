Процесс канонизации матери Терезы зашел в тупик

Процесс канонизации всемирно известной монахини матери Терезы зашел в тупик - Ватикан не может найти достаточно свидетельств для того, чтобы провозгласить ее святой, сообщило в воскресенье агентство Ansa.

Эксперты Святого Престола, рассматривающие "досье" монахини, не могут найти второго совершенного ею чуда, наличие которого является необходимым условием для провозглашения ее святой. Одно из чудес, совершенных матерью Терезой - неожиданное и необъяснимое выздоровление индийской женщины, больной раком, - стало доказательством, благодаря которому монахиня была причислена к лику блаженных в 2003 году.

Беатификация - причисление к лику блаженных - служит необходимым начальным этапом в процедуре канонизации. Разграничение между беатификацией и канонизацией ввел в 1642 году Папа Римский Урбан Восьмой. По католической традиции, праведник, прошедший беатификацию, получает право называться блаженным. Только после этого может начаться процесс его канонизации - причисления к лику святых.

Официальный сайт, посвященный канонизации монахини, представил на суд Ватикана целый список многочисленных чудес, совершенных ею, однако Святой Престол пока не выделил какого-то одного случая, который мог бы подтолкнуть к продолжению процесса канонизации.

Представители Ватикана заявляют, что сроки канонизации матери Терезы зависят от Бога, отмечает РИА Новости.

Возможно, сроки канонизации монахини могут быть отложены. В Италии 4 сентября выходит в свет книга, в которой собраны письма из частной переписки матери Терезы. В них она часто говорит о том, что "не слышит Бога", о "духовной пустоте" и "мистическом кризисе".

Процедура беатификации и канонизации занимает длительное время. Сначала в Ватикан представляется обширное досье на кандидата в блаженные или святые, содержащее документы и свидетельства, которые подтверждают его благочестивую жизнь, а главное - хотя бы одно чудо из его жизни, например, неожиданное исцеление тяжелобольного или какое-то другое сверхъестественное событие, чему есть живые свидетели.

Затем проводится некое подобие судебного процесса, на котором заслушивают показания как сторонников канонизации, так и его противников, то есть тех, кто не верит в чудеса, сотворенные кандидатом. Когда-то такого обвинителя специально назначали, называя "адвокатом дьявола".

Если процедура завершается в пользу кандидата, его досье поступает на рассмотрение в Конгрегацию по делам святых, где его изучает другая комиссия, которая должна определить, не имеет ли приписываемое кандидату чудо научного или хотя бы логического объяснения.

Если комиссия не находит такого объяснения, Конгрегация подтверждает, что чудо действительно имело место и совершил его именно кандидат. После этого Папа Римский подписывает соответствующий официальный акт о провозглашении нового блаженного или святого.

Мать Тереза (Агнес Гонджа Бояджиу) умерла 5 сентября 1997 года в Калькутте.