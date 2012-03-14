Запорожский ферросплавный завод может остановиться уже в апреле

ОАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) может быть полностью остановлен в апреле этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил председатель правления ЗЗФ Павел КРАВЧЕНКО.

По его словам, повышение цен на электроэнергию с 1 марта этого года привело к тому, что сегодня предприятие работает практически в убыток.

«В марте мы смогли продолжить работу только потому, что после повышения цены на электроэнергию смогли договориться с потребителями об адекватном повышении цены на нашу продукцию. Если в апреле НКРЭ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики – УНИАН) снова повысит цену на электроэнергию, а ситуация на рынке ферросплавов не будет позволять повысить нам цены на свою продукцию, завод будет вынужден остановиться», - подчеркнул П.КРАВЧЕНКО.

При этом он отметил, что на вопрос, адресованный предприятием к НКРЭ о том, будет ли повышаться цена на электроэнергию в апреле этого года, ответа получено не было.

Вместе с тем председатель правления ЗЗФ уточнил, что в случае сохранения нынешних цен на электроэнергию завод планирует произвести около 220 тыс. тонн ферросплавов в течение этого года, что близко к уровню производства 2011 года. «Но достичь этих объемов производства мы сможем только в том случае, если будет запущен четвертый цех ЗЗФ, который сегодня простаивает. Однако для этого цех №4 должен получать электроэнергию по тарифу 1-го класса потребления, для чего, в свою очередь, заводу должна быть передана в аренду или продана подстанция Ф-2», - уточнил глава предприятия.

Он также отметил, что заводу сегодня крайне сложно вести переговоры с зарубежными заказчиками. «Зная о наших проблемах, зарубежные потребители не уверены в том, что мы сможем выполнить договорные обязательства. Понятно, что в таких условиях вести разговор о заключении контрактов очень трудно», - сказал П.КРАВЧЕНКО.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожский завод ферросплавов» – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Европейского Союза, Азии и Африки.

В 2011 г. предприятие сократило относительно 2010 г. объемы производства ферросплавов на 29,25% - до 300,127 тыс. тонн.

Запорожский завод ферросплавов на протяжении многих лет относился к 1-му классу потребителей электроэнергии. Однако с 1 января 2011 г. завод был переведен на 2-й класс энергопотребления, согласно которому тариф на электроэнергию для ЗЗФ возрос почти в два раза - до 83 коп. за 1 кВт (без НДС). Кроме этого, с 1 января 2011 года НАК «Энергетическая компания Украины» разорвала с ЗЗФ договор аренды электроподстанции «Ф-2», расположенной на территории завода, в результате чего ЗЗФ был лишен возможности получения хотя бы части необходимой для производственных целей электроэнергии по 1-му классу потребления. Представители трудового коллектива ЗЗФ добивались передачи подстанции «Ф-2» предприятию, в том числе путем пикетирования Министерства энергетики и угольной промышленности и направления письма Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой помочь с решением вопроса о передаче заводу подстанции.

С 1 марта 2012 года НКРЭ повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний. В частности, тариф для потребителей первого класса напряжения возрос на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса - на 3,8% - до 93,02 коп. за кВт/ч (без НДС).