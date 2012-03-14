Два украинца погибли в ДТП на юге Италии

Два украинца погибли в дорожно-транспортном происшествии на юге Италии на дороге Теано-Роккамонфина.

Как сообщает “Украинская газета” в Италии, ДТП произошло 13 марта в 16.30. На одном из поворотов водитель потерял управление автомобилем, после чего машина дважды перевернулось.

Водитель и пассажир, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, скончались на месте происшествия от многочисленных ранений.

Один из погибших, Василий Ж., 35 лет, постоянно проживает в Теано, где имеет жену и двоих детей. Другой – его друг, который не имел при себе документов. По предварительным данным, пассажир на имя Руслан постоянно проживает в Санта Мария Капуа Ветере.