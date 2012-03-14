Дончанин торговал наркотиками в Интернете

Сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УБНОН) ГУМВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность местного жителя, который занимался продажей психотропных веществ через Интернет.

Об этом сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области со ссылкой на и.о. начальника УБНОН Главка Бориса СЕРДЕЧНОГО.

По его словам, 27-летний житель Донецка создал в сети свой личный сайт, где разместил объявление о продаже спортивных смесей, также указал номера телефонов для связи с реализатором. Человек, желающий приобрести зелье, созванивался с продавцом, а потом при встрече и происходила покупка-продажа.

Б.СЕРДЕЧНЫЙ подчеркнул, что данные препараты относятся к роду психотропных веществ и запрещены во многих странах мира, в том числе и в Украине, на территорию нашего государства они попадают нелегально и уже потом распространяются среди населения.

В ходе проведения оперативных закупок у покупателя было изъято 3,4 тысячи упаковок препарата «метандростенолона», который, по заключению экспертов, является сильнодействующим лекарственным препаратом, и цена одной упаковки этого вещества составляет 150-200 грн.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.321 УК Украины (сбыт сильдействующих лекарственных средств).

После проведения необходимых мероприятий 27-летнему жителю Донецка скорее всего будут вменены еще несколько статей уголовного кодекса, отметил Б.СЕРДЕЧНЫЙ. Сейчас злоумышленник находится на подписке о невыезде.

На данный момент правоохранителями проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению каналов поступления сильнодействующих лекарственных средств на территорию Донецкой области и лиц, причастных к их сбыту.