Попов: транспортная ситуация в Киеве значительно улучшается

КГГА намерена сократить на треть численность автопарка, и рекомендует чиновникам ездить на работу общественным транспортом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции председатель КГГА Александр ПОПОВ.

По его информации, этот шаг вызван тем, что в городе значительно улучшается транспортная ситуация, а именно - услуги общественного транспорта.

А.ПОПОВ сообщил, что на сегодняшний день у КГГА собственного автопарка нет, арендуются машины у коммунального предприятия «Автотранспортное предприятие исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской госадминистрации)» и ежемесячно платится арендная плата.

«Как минимум на треть будет сокращена численность машин», - сказал А.ПОПОВ.

Он заявил, что сам готов ездить общественным транспортом.

По словам председателя КГГА, автопарк сократят уже к июню-июлю.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, до февраля этого года КГГА арендовала 97 автомобилей, но уже состоялась первая волна сокращения количества транспортных средств. На сегодняшний день КГГА арендует 50 автомобилей коммунального предприятия.

Еще 78 автомобилей этого предприятия арендуют районные госадминистрации столицы.