"Витину тысячу" на руки не выдадут?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ожидает от правительства и Нацбанка серьезной работы по разработке механизма привлечения средств, которые будут возвращаться вкладчикам Сбербанка СССР, в национальную банковскую систему. Речь идет в первую очередь о создании мотиваций для людей оставлять их средства на депозитных счетах.

«Мы будем предлагать механизм, который будет позволять большинство этих средств оставить на депозитах и на этом зарабатывать (людям)», - сказал глава государства во время встречи с руководством парламента и парламентских фракций, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Он добавил, что, по социологическим данным, только около 30% людей намерены снять возвращенные им сбережения с банковских счетов.

«Нам надо посмотреть, какие мотивации создать с точки зрения вложения этих денег на депозитные счета. Чтобы людям это было интересно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Безусловно, добавил он, в этом вопросе надо будет очень серьезно поработать всему финансовому блоку Кабинета министров.