Янукович предлагает ввести коммерческий учет коммунальных тарифов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает ввести коммерческий учет тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ и лидерами фракций Партии регионов, Народной партии и группы «Реформы ради будущего».

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что вносит в парламент пакет законопроектов, которые касаются реформирования жилищно-коммунальной отрасли, в том числе речь идет о введении коммерческого учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

«Мы говорим о справедливых тарифах, и этого требуют люди», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.