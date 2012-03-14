Янукович предлагает ввести коммерческий учет коммунальных тарифов
03:47, 14 марта 2012Общество
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В парламент поступит пакет законопроектов, касающихся реформирования жилищно-коммунальной отрасли
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает ввести коммерческий учет тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ и лидерами фракций Партии регионов, Народной партии и группы «Реформы ради будущего».
В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что вносит в парламент пакет законопроектов, которые касаются реформирования жилищно-коммунальной отрасли, в том числе речь идет о введении коммерческого учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
«Мы говорим о справедливых тарифах, и этого требуют люди», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
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