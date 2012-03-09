Польский чиновник: Украина задерживает подготовку к Евро-2012

Украина опять задерживает подготовку к Чемпионату Европы по футболу Евро-2012.

Об этом заявил руководитель польского комитета по подготовке к финальной части чемпионата Европы по футболу Войцех ФОЛЕЕВСКИЙ во время своего выступления в Барселоне, передает радио «Свобода».

Он раскритиковал украинских партнеров за промедления в подготовке к Евро-2012. По мнению В.ФОЛЕЕВСКОГО, Украина опять задерживает строительство стадионов и других объектов инфраструктуры, необходимых для проведения чемпионата. Он прогнозирует проблемы с размещением сотен тысяч болельщиков, которые приедут в Украину в июне.

Чемпионат Европы по футболу стартует 8 июня в Варшаве матчем между сборными Польши и Греции. Финальный поединок состоится 1 июля в Киеве.