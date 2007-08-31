Какую профессию украинцы считают наиболее престижной (соцопрос)

Наиболее престижной украинцы считают профессию юриста: ее назвали таковой 14,4% респондентов. На втором месте – профессия врача (9,7%), а третье место разделили менеджер и банкир (8,5%).

Наименее престижными украинцы считают профессии дворника и уборщика. Третьей в рейтинге наименее престижных оказалась профессия учителя с 9,8% (при этом, в рейтинге престижных профессий учителя получили 2,6%).

Опрос проведен по заказу журнала «Профиль» консорциумом «Менеджмент Консалтинг Групп» путем телефонного интервью в городах Киев, Харьков, Днепропетровск, Донецк, Одесса, Львов, Симферополь. Всего опрошено 1200 респондентов старше 18 лет по квотам соответственно численности взрослого населения в каждом городе. Отбор респондентов (телефонных номеров) в каждом городе осуществлялся случайным образом.

Детальнее о результатах опроса читайте в завтрашнем номере журнала "Профиль"