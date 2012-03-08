30 причалов в Севастополе ЧФ использует "просто так"

Власти Севастополя направили в Кабинет министров Украины информацию о 30 причалах, которые не вошли в украинско-российское соглашение по Черноморскому флоту России от 1997 года, однако используются флотом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на заседании президиума горсовета сообщил заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир АРАБАДЖИ в ответ на требование одного из депутатов заслушать ГГА по данному вопросу на намеченной на 13 марта сессии горсовета.

По словам вице-губернатора, является «доказанным и достоверным» фактом, что «30 причалов не внесены в соглашение между Российской Федерацией и Украиной». Они (причалы), по словам А.АРАБАДЖИ, «де-юре не могут находиться в пользовании Российской Федерации, де-факто — находятся. Когда мы эту информацию получили и уточнили (было 38, потом оказалось, точно 30) мы направили на Кабинет министров Украины полную информацию об этих причалах для того, чтобы этот вопрос был рассмотрен на комиссии по Черноморскому флоту Российской Федерации» (имеется в виду подкомиссия Межгосударственной Украинской-российской комиссии по вопросам пребывания ЧФ РФ и его функционирования и на территории Украины – УНИАН).

***

Как сообщал УНИАН, в феврале текущего года в ходе посещения ГП «Севастопольский морской торговый порт» первый заместитель председателя Севастопольской городской госадминистрации Сергей САВЕНКОВ заявил, что Черноморский флот России в Севастополе использует 38 причалов, не вошедших в межправительственное соглашение по разделу Черноморского флота бывшего СССР.

«К сожалению, совсем недавно мы выяснили, что 38 причалов, которые используются Черноморским флотом Российской федерации, не вошли в межправительственное соглашение. Поэтому, сейчас ставится вопрос о том, что нужно их или вернуть городу, или предоставлять за них какую-то компенсацию», - сказал чиновник.

По словам С.САВЕНКОВА, данный факт обнаружился в ходе инвентаризации, «и сейчас мы, как гостеприимные хозяева, естественно, задаем вопрос: как быть и что делать, справедливость то должна быть».