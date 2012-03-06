В донецкой «копанке» нашли тела шести погибших горняков

В Донецкой области, в «копанке», где 1 марта произошел обвал, горноспасатели обнаружили тела шести погибших горняков-нелегалов.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, вчера во время аварийно-спасательных работ на несанкционированной выработке возле Енакиево (пос. Каютино) горноспасатели обнаружили тела шести погибших горняков-нелегалов: три тела подняли на поверхность сегодня в 0.45, ведутся работы по поднятию остальных.

В пресс-службе также сообщили, что, согласно произведенному горноспасательной службой анализу, в выработке произошла вспышка метана. Род аварии квалифицируется специалистами как «Несанкционированное ведение работ по добыче угля».

На аварийном участке задействованы отделения горноспасательной службы, МЧС, работники ГП «Орджоникидзеуголь», правоохранительные органы и работники медицинской службы.

Как сообщал УНИАН, 1 марта в Енакиевский горотдел милиции поступила информация от представителей местной газеты о том, что вблизи поселка Коютино г. Углегорска произошел обвал в «копанке». Было известно, что на момент обвала в ней находились 5 или 6 человек.

По информации горноспасателей, аварийные работы были крайне затруднены тем, что выработки сильно загазированы и не оборудованы надлежащим образом.

По данному факту Енакиевским ГО ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 240 УК Украины «Нарушение правил охраны или использования недр, повлекшее гибель людей…».

В рамках проведения оперативно-следственных мероприятий уже задержан один из организаторов незаконной шахты – 36-летний местный житель. Второй организатор якобы находится под завалом.

Милицией установлено, что указанная «копанка» ранее была закрыта сотрудниками милиции, а несколько дней назад к ней были подвезены «леса» для установки креплений, и здесь возобновилась незаконная добыча угля.