Заведующую детсада, окропившую детей мусульман святой водой, накажут

В Крыму заведующую детским садом накажут за окропление водой детей мусульман в православный праздник Крещения Господня.

Как передает корреспондент УНИАН, пресс-служба прокуратуры Крыма сообщила сегодня о проведении проверки в детском саду в Кировском районе полуострова, где произошел инцидент.

«По ее результатам вынесено постановление о возбуждении дисциплинарного производства относительно заведующей дошкольным учреждением. Основанием стало нарушение требований законодательства об урегулировании религиозных взаимоотношений в государстве», - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Прокуратура направила постановление мэру города Старый Крым, чтобы тот применил к руководительнице детсада «мероприятия дисциплинарного характера».

Ранее крымско-татарские СМИ сообщили со ссылкой на воспитательницу, что 19 января в детсад в Старом Крыму во время тихого часа вошел в сопровождении заведующей дошкольным учреждением православный священнослужитель и окропил помещение, а также спавших детей. 17 из 28 детей являются крымскими татарами, родители которых исповедуют ислам.