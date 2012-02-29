Мэр Болграда погорел на взятке
21:26, 29 февраля 2012Общество
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Требовал $30 тысяч
Сотрудники Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины сегодня задержали за взяточничество мэра г. Болград Одесской области Сергея КОРОЛЕВА.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Одесского облУВД.
«Чиновник уличен в вымогательстве и получении от частных лиц взяток в размере 30 тыс. долларов и 50 тыс. грн. за отчуждение двух объектов недвижимости коммунальной собственности Болграда», – сказал руководитель Отдела Владимир ШАБЛИЕНКО.
После задержания мэра доставили в Одессу для расследования уголовных деяний.
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