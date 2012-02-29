Мэр Болграда погорел на взятке

Сотрудники Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины сегодня задержали за взяточничество мэра г. Болград Одесской области Сергея КОРОЛЕВА.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Одесского облУВД.

«Чиновник уличен в вымогательстве и получении от частных лиц взяток в размере 30 тыс. долларов и 50 тыс. грн. за отчуждение двух объектов недвижимости коммунальной собственности Болграда», – сказал руководитель Отдела Владимир ШАБЛИЕНКО.

После задержания мэра доставили в Одессу для расследования уголовных деяний.