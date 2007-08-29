Ющенко: правительство должно найти деньги на “Школьный автобус”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что в первом полугодии в этом году Кабинет Министров Украины не выделил на реализацию программы “Школьный автобус” предусмотренных средств, и подчеркивает, что правительство должно найти средства на полное выполнение программы.

Об этом Президент заявил после участия в заседании ученого совета Черниговского государственного педагогического университета имени Тараса Шевченко, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В частности, говоря о ключевых заданиях развития образования на этот учебный год, В.ЮЩЕНКО назвал активное развитие системы дошкольной подготовки, реализацию программы «Школьный автобус», решение вопроса со строительством и обустройством школ.

Относительно дошкольных заведений образования, Президент напомнил, что заданием местной власти является солидарно с центральной как можно быстрее внедрять эту систему во всех населенных пунктах Украины. В этом контексте он, в частности, поставил задание местной власти Черниговщины возобновить в регионе деятельность 119 детсадов, которые сейчас не работают.

Президент также отметил, что в этом году правительство должно найти средства на полное выполнение программы «Школьный автобус». Он отметил, что в первом полугодии в этом году Кабинет Министров Украины не выделил на реализацию этой программы предусмотренных средств. По словам В.ЮЩЕНКО, он будет иметь разговор с правительственными чиновниками относительно решения этого вопроса на протяжении ближайших полутора-двух месяцев.

В своем выступлении Президент еще раз отметил, что в современном мире любая страна выигрывает за счет прогрессивного высококачественного образования и высоких технологий.

Сегодня в рамках рабочей поездки глава государства также посетил школы в селах Ивановка и Количевка. Президент осмотрел помещение школ, ознакомился с их подготовкой к новому учебному году, пообщался с учителями.

Кроме того, сегодня В.ЮЩЕНКО в рамках общенациональной акции «Украинский флаг в каждую семью» передал для всех 576 сельских школ Черниговщины государственные флаги Украины.