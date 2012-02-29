Коммунальщики Киева очистили от сосулек свыше 1290 крыш

Для безопасного передвижения киевлян по улицам города за прошлые сутки коммунальные службы города очистили от сосулек 1 тыс. 298 крыш и 1 тыс. 908 опасных мест оградили ограничительной лентой. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

За отчетный день инспекторы Главного управления совместно с районными отделами благоустройства вручили нарушителям 153 предписания с требованием обеспечить уборку балансовой территории от снега и сосулек, а также составили 20 протоколов по ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В целом в уборке территорий города от снега было задействовано 460 единиц техники и 5 тыс. 948 работников коммунальных служб.

Напомним, что в связи с ухудшением погодных условий и с целью оперативного реагирования, киевлян просят сообщать о несвоевременной уборке территории города от снега и сосулек в call-центр столичной администрации (15-51), а также в диспетчерскую службу районных госадминистраций по телефонам:

• Голосеевский район – диспетчер: 525-91-74, служба оперативного реагирования: 529-66-66;

• Дарницкий район – диспетчер: 560-71-64, служба оперативного реагирования: 560-66-66;

• Деснянский район – диспетчер: 515-47-75, служба оперативного реагирования: 515-66-66;

• Днепровский район – диспетчер: 513-46-68, служба оперативного реагирования: 559-66-66;

• Оболонский район – диспетчер: 468-40-85, служба оперативного реагирования: 419-66-66;

• Печерский район – диспетчер: 280-56-68, служба оперативного реагирования: 280-66-66;

• Подольский район – диспетчер: 425-05-40, служба оперативного реагирования: 417-66-66;

• Святошинский район – диспетчер: 424-31-73, служба оперативного реагирования: 424-66-66;

• Соломенский район – диспетчер: 249-09-79, служба оперативного реагирования: 248-66-66;

• Шевченковский район – диспетчер: 235-13-99, служба оперативного реагирования: 235-66-66.