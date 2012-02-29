Мэру Луганска подарили зайцев с надписью «Спаси нас, Дед Мазай»

Жители Каменобродского района Луганска, страдающие каждую весну от подтопления грунтовыми водами и разлива реки Лугань, подарили мэру Сергею КРАВЧЕНКО трех игрушечных зайцев с надписью «Спаси нас, Дед Мазай».

Как сообщила УНИАН депутат Луганского городского совета от КПУ Екатерина ПОПОВА, игрушки должны напомнить мэру, что скоро весна и о проблеме подтопления нужно думать заранее.

Зайцев С.КРАВЧЕНКО передала Е.ПОПОВА на сессии горсовета.

«Жители пришли к зданию исполкома и принесли зайцев с табличками «Спаси нас, Дед Мазай». Они обратились к нам по поводу того, что на их жалобы в коммунальные структуры и мэрию из года в год нет никакой реакции», - отметила Е.ПОПОВА.

Мэр игрушки принял, отметив, что на борьбу с подтоплением по разработанному проекту планируется выделить 30 млн. грн.