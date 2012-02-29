Акимова про Януковича, бизнес-климат и налоги

За годы президентства Виктора ЯНУКОВИЧА в Украине сделаны «существенные шаги для улучшения бизнес-климата», считает первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА, которую цитирует пресс-служба главы государства.

«За последние два года сделаны существенные шаги для улучшения бизнес-климата. Это стало возможным благодаря настойчивой позиции Главы государства относительно устранения избыточного регулирования бизнеса, упорядочения деятельности контролирующих органов, имплементации директив Евросоюза в действующее украинское законодательство», – отметила первый заместитель главы Администрации Президента, добавив, что соответствующие изменения поддержали специалисты международных финансовых организаций.

По ее словам, В.ЯНУКОВИЧ занимает принципиальную и последовательную позицию относительно необходимости упрощения условий работы предпринимателей в государстве и улучшения бизнес-климата.

По словам И.АКИМОВОЙ, сегодня определен исчерпывающий перечень разрешительных документов, который ранее имел устойчивую тенденцию к расширению.

«Сделаны шаги для сокращения предпосылок коррупции. Так, предприниматель больше не контактирует лично с представителями разрешительных органов. Все разрешения выдаются исключительно через государственного администратора по принципу «единого окна», - сказала чиновник президентской Администрации.

Она также обратила внимание на проведенную ревизию регуляторного поля на местах, в результате которой были отменены устаревшие нормы регулирования в большинстве сфер хозяйственной деятельности.

Кроме того, добавила, И.АКИМОВА, теперь производитель не должен проходить обременительную процедуру сертификации товаров, если они не несут угрозы для жизни и здоровья человека.

«Реформирование налогового законодательства позволило существенно снизить фискальное давление на налогоплательщиков», - заявила она, напомнив об отмене ряда малоэффективных налогов и сборов (перечень общегосударственных сокращен с 30 до 18, местных - с 14 до 5).

Говоря о постепенном снижении налоговых ставок, И.АКИМОВА в частности, напомнила: в 2011 году ставка налога на прибыль была снижена с 25 до 23%, а с начала 2012 года - до 21%. Со следующего года предусмотрено ее дальнейшее уменьшение - до 19% и до 16% с 2014 года. Малые предприятия, которые платят работникам легальную зарплату, на 5 лет освобождены от этого налога.

С 2014 года ставка НДС будет снижена до 17%, также отметила первый заместитель Главы Администрации.

«Инициированный президентом переход к рискориентированному подходу в деятельности налоговых органов привел к значительному сокращению количества проверок», - сказала И.АКИМОВА.

По ее словам, введенные с 2012 года правила упрощенной системы налогообложения для субъектов малого бизнеса позволяют предпринимателям легально расширять свою деятельность и создавать дополнительные рабочие места, не заставляя переходить на более сложные условия учета и налогообложения.

«Механизм автоматического возмещения из бюджета НДС, который применяется по инициативе Президента с марта 2011 года, приобретает все более широкое применение. В январе этого года в автоматическом режиме возвращено более 2 млрд. грн. НДС, а это - 57% от общего объема возмещения налога в этом месяце », - сказала И.АКИМОВА.

Она добавила, что в ближайшей перспективе усилия власти будут направлены на совершенствование системы регистрации прав собственности, реформирование сферы предоставления админуслуг, переход к европейской практике решения спорных вопросов между контролирующими органами и предпринимателем.