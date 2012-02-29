Газпром решил строить "Южный поток" в варианте максимальной мощности

«Газпром» намерен построить «Южный поток» в варианте максимальной мощности - на 63 млрд. куб. м газа в год.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам совещания по вопросам реализации проекта «Южный поток» под председательством главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА.

«В соответствии с поручением Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА участники совещания детально обсудили график реализации проекта «Южный поток», который будет реализован в варианте максимальной мощности – 63 млрд. куб. м в год.», - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание было уделено вопросам выбора подрядчиков для проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническому проектированию (FEED). Поручение президента выполненоТакже были затронуты вопросы создания объектов наземной инфраструктуры для строительства газопровода, которое будет начато в декабре 2012 года.

Кроме того, участники встречи обсудили ход разработки интегрированного Окончательного инвестиционного решения, которое будет принято в ноябре текущего года.

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Научно-исследовательское судно «Диорит», которое ходит под флагом Украины будет задействовано для выполнения комплексных морских инженерных изысканий, необходимых для реализации проекта «Южный поток», который направлен на уменьшение транзитной роли Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства России, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Владимир ПУТИН.

Данным документов украинскому судну разрешается заход до 31 декабря 2012 года в район территориального моря России.

Предполагается, что судно «Диорит» будет заниматься отбором донного грунта и исследованием свойств грунта.

Кроме этого, к работам привлекаются научно-исследовательские суда под флагами Панамы, Багамских островов и Норвегии.