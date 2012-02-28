Киевский call-центр получил 600 жалоб на маршрутки

Киевляне все чаще выражают недовольство работой столичных маршруток. По данным столичного call-центра (15-51), за период с 1 января по 24 февраля этого года в службу поступило свыше 600 жалоб от граждан, львиная доля которых касается именно интервала движения маршрутных такси. Также граждане жалуются на культуру обслуживания пассажиров, техническое состояние маршруток, нарушение водителями правил дорожного движения и даже на отказ бесплатно перевозить льготников.

«Ежедневно мы получаем несколько десятков жалоб на маршрутные такси. Часто жалуются на то, что водители маршруток самовольно изменяют маршрут движения. Особенно в вечерние часы. Люди ждут маршрутку, но ее нет: водитель решил срезать путь, сэкономить горючее. Очень много жалоб на нарушение правил дорожного движения. Причем не только от пассажиров. Звонят водители, которым маршрутки своими маневрами создали угрозу движения», – сообщили в сall-центре.

Также, как отметили в сall-центре, на частные маршрутки часто жалуются пенсионеры, инвалиды, социально незащищенные киевляне, которым водители маршруток безосновательно отказывают в бесплатном проезде. «Минимум три-четыре таких жалобы к нам поступают ежедневно», – отметили в Сall-центре.

В Киевгоргосадминистрации уверены, что проблема плохого обслуживания в частных маршрутках решится сама собой: как только городская власть насытит столицу новым коммунальным транспортом, киевляне откажутся от услуг частных перевозчиков. Так, по расчетам специалистов КП «Киевпастранс», выведение на маршруты общественного транспорта 105 новых единиц подвижного состава (запланировано на март этого года) приведет к сокращению количества автобусов малой вместимости, которые работают в режиме маршрутного такси, почти на 10%. Это произойдет в результате переориентации пассажиров в пользу транспорта обычного режима движения.

В КГГА отмечают, что подвижной состав, которым пополняются автобусные и троллейбусные парки, отвечает европейским требованиям к общественному транспорту. В частности, салоны приспособлены для удобного использования пассажирами с ограниченными физическими возможностями, имеют улучшенную систему вентиляции. Кроме того, автобусы оборудованы двигателями Euro-3, что позволяет минимизировать выбросы вредных веществ.

Напомним, коммунальное предприятие «Киевпастранс» уже получило 74 новых автобуса и 31 троллейбус. В понедельник на совещании в КГГА глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов поручил начальнику Главного управления транспорта и связи дополнительно изучить предложения жителей города, которые поступили в Call-центр (15-51), относительно наиболее загруженных маршрутов. «Автобусы и троллейбусы должны выйти на те маршруты, где они наиболее нужны людям», – подчеркнул Александр Попов.

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