ОСМД и ЖСК требуют решить их первоочередные проблемы

Председатели 178 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) обращаются к председателю Киевской городской государственной администрации Александру ПОПОВУ, Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием заняться решением их первоочередных проблем.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил координатор общественных проектов общественной организации «Киевский форум» Максим МАНЬКОВСКИЙ.

По его словам, данные обращения были приняты 22 февраля т.г. во время второго свободного экспертного форума, посвященного проблемам ОСМД.

Как отметил председатель ОСМД «Новый Эдем» Игорь СИМОНЕНКО, проблемы у всех одинаковые, и одна из них заключается в невозмещении ОСМД разницы в тарифах, что приводит к банкротству объединений.

Председателей ОСМД беспокоит и непрозрачность формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также конфликтные ситуации, возникающие на этой почве. При этом до сих пор не определены исполнители услуг по горячему водоснабжению.

Среди требований объединений к А.ПОПОВУ — разработать и вынести на рассмотрение Киевсовета проект решения об утверждении «Перечня исполнителей коммунальных услуг по отоплению, холодному, горячему водоснабжению и водоотводу».

По словам И.СИМОНЕНКО, с 2006 года ни одному ОСМД или ЖСК не была отведена придомовая территория, но при этом объединения и кооперативы вынуждены платить налог на землю. По его данным, в Киеве существует 2 тысячи ОСМД и около 2 тысяч ЖСК.

ОСМД и ЖСК требуют разработать и вынести на рассмотрение Киевсовета проект решения об упрощенной и ускоренной процедуре бесплатной передачи придомовых территорий в их собственность с разработкой проектной документации в соответствии с планом застройки.

В свою очередь председатель ОСМД «Костельная, 8» Татьяна ШЕВЧУК акцентировала внимание на нарушении прав собственности владельцев жилья при ликвидации районных советов.

По ее словам, ОСМД не смогут вернуть незаконно проданные нежилые вспомогательные помещения в своих домах, если райсоветы будут ликвидированы.

«С ликвидацией районного в городе Киеве совета, его исполнительного органа по управлению имуществом, которое выступало стороной в продаже этого частного имущества, владелец или объединение совладельцев уже не смогут обратиться в суд и восстановить свое нарушенное право», - сказала Т.ШЕВЧУК.

Поэтому объединения требуют разработать и вынести на рассмотрение Киевсовета проект решения о приостановке ликвидации райсоветов до создания нормативно-правовых актов по ликвидации юридического лица публичного права, а не субъекта хозяйствования.

М.МАНЬКОВСКИЙ сообщил, что председатели ОСМД и ЖСК также приняли обращение к председателю Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Владимиру РЫБАКУ с просьбой привлечь представителей ОСМД и ЖСК к доработке законопроектов №8474 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объединений совладельцев многоквартирного дома», №11242 «О внесении изменений в закон Украины «Об объединении совладельцев многоквартирных домов», а также №8391 «О внесении изменений в закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» (относительно усовершенствования системы управления жилищным фондом и решения отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг).

По его словам, данные обращения в тот же день будут переданы адресатам.