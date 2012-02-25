В марте Украину подтопит как всегда

Министерство чрезвычайных ситуаций допускает подтопление части территорий во время весеннего половодья в конце марта.

Об этом во время брифинга сообщил директор Департамента гражданской защиты Василий КВАШУК, проинформировали УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

«На сегодняшний день нет оснований говорить о значительном наводнении в Украине. При этом возможно подтопление в части регионов, где подобные угрозы возникают ежегодно», - сказал В.КВАШУК.

В частности, по прогнозам Украинского гидрометеорологического центра МЧС, достижение опасных отметок подтопления речными водами хозяйственных объектов, сооружений, приречных населенных пунктов при нормальных условиях снеготаяния предусматривается на р. Припять и ее притоках в Луцке и Любешивском районе Волынской области, а также в Заричнянском районе Ривненской области. Также возможно подтопление на реках бассейна Западного Буга в Сокальском районе и городе Червонограде Львовской области, притоках Северского Донца в Луганской области.

В результате таяния значительных запасов снега в Европе также ожидается опасное развитие половодья на украинском участке Дуная, сказал В.КВАШУК.

Не исключена возможность подтопления водами Днепра населенных пунктов, расположенных в поймах рек в Черниговском и Репкинском районах.

По словам В.КВАШУКА, весеннее половодье может негативно повлиять на состояние водозащитных дамб и частично затопить территории в районах Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей.

При этом речь не идет о масштабных затоплениях регионов, сказал представитель МЧС. Так, запасы воды в снежном покрове на большей территории Украины сохраняются на уровне нормы. Также нормальному прохождению весеннего половодья способствует то, что потепление, по прогнозам, будет приходить постепенно.

Кроме того, В.КВАШУК отметил, что МЧС исключает возможность прорыва дамбы Киевской гидроэлектростанции из-за паводка. По его словам, толщина льда на Киевском водохранилище составляет 39 см, что не превышает норму.