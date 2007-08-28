Еврокомиссия проверит налоговые льготы католической церкви

Еврокомиссия запросила у итальянского правительства документы о налоговых льготах, предоставленных католической церкви в Италии, сообщает Forbes со ссылкой на Thomson Financial. Комиссия подчеркнула, что пока не начала расследование того, насколько льготы соответствуют европейскому законодательству о защите конкуренции. Пока европейским чиновникам требуется больше информации.

Европейская комиссия признала, что внимание к католической церкви в Италии было привлечено жалобами третьих лиц. Впервые члены Комиссии подняли этот вопрос в июне 2007 года.

В свою очередь газета The Guardian утверждает, что сами представители католической церкви заявили о готовности отказаться от части налоговых поблажек, предусмотренных договором 1984 года. По версии издания, ежегодно налоговые льготы церкви составляют около одного миллиарда евро. Кроме того, бизнес-подразделения католической церкви, такие как школы, больницы и гостиницы, несут только половину нормальной налоговой нагрузки.

Со ссылкой на итальянскую La Stampa газета пишет, что в одном только Риме церкви принадлежит 18 больниц, 55 поликлиник и 250 школ.

Лента.ру