Ющенко встретился с патриархом Филаретом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что на данном этапе важным является четкое понимание недопустимости втягивания церквей в предвыборные процессы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал сегодня во время встречи с предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриархом Филаретом, состоявшейся по случаю Успения Пресвятой Богородицы.

Также В.ЮЩЕНКО поблагодарил Филарета за молитву, провозглашенную в Соборе Святой Софии 24 августа этого года. По словам Президента, это была уникальная проповедь, в которой с начала крещения Киевской Руси до нынешних времен показаны как достижения, так и неурядицы Украины. «Корень проблем, и я соглашаюсь с этим, в аморальности отдельных политиков и отходе от заповедей Христа», – сказал Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО подарил Филарету икону Тихвинской Божьей матери. В свою очередь Патриарх передал в библиотеку Президента Библию и три тома «Жития Святых», переведенные им с русского на украинский язык.