При получении взятки в $605 тыс. долл. задержан глава общественной организации

Сегодня днем в Днепровском районе Киева во время получения взятки в сумме 605 тыс. долларов был задержан председатель общественной организации, которая отстаивала интересы вкладчиков одного из банков, который ликвидируется.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Согласно информации пресс-службы, указанная сумма является первым траншем из 1 млн. 210 тыс. долларов, который требовал от бизнесменов задержанный за непрепятствование продаже объектов недвижимости, которые расположены в регионах Украины и принадлежат ликвидируемому банку.

Как отметили в пресс-службе УБОП, прокуратура города Киева возбудила уголовное дело по факту получения взятки (ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В пресс-службе также заметили, что на данный момент это крупнейшая взятка в столице, разоблаченная работниками правоохранительных органов в текущем году.