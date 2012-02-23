Центр Львова остался без света

Сегодня, около 16.45, в результате сильных порывов ветра повреждена воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ, в связи с чем было обесточено электрооборудование на подстанции „Львов-3” и прекращено электроснабжение части потребителей в центральной части города Львова.

Об этом сообщили УНИАН в отделе корпоративных связей ПАО “Львовоблэнерго”.

Работники ПАО „Львовоблэнерго” принимают необходимые меры для восстановления электроснабжения.