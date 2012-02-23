Центр Львова остался без света
19:51, 23 февраля 2012Общество
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Ураган повредил линии электропередач
Сегодня, около 16.45, в результате сильных порывов ветра повреждена воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ, в связи с чем было обесточено электрооборудование на подстанции „Львов-3” и прекращено электроснабжение части потребителей в центральной части города Львова.
Об этом сообщили УНИАН в отделе корпоративных связей ПАО “Львовоблэнерго”.
Работники ПАО „Львовоблэнерго” принимают необходимые меры для восстановления электроснабжения.
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