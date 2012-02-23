22-летняя девушка заперла свою должницу в подвале из-за 16 гривен

В г. Мариуполе Донецкой области задержали 22-летнюю девушку, которая заперла свою должницу в подвале, требуя вернуть 16 грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского городского управления милиции со ссылкой на старшего участкового инспектора милиции Валерия СТОВБА.

По его словам, в тот злополучный день девушка встретила свою должницу и стала настойчиво требовать у знакомой возврата денег. Но так как на тот момент у должницы не было денег, девушка привела ее к себе домой и, применяя силу, закрыла в подвале.

Пострадавшая должница находилась несколько часов в темном закрытом подвальном помещении, и только случайно зашедший в дом знакомый девушки услышал крики о помощи и вызвал милицию. Правоохранители немедленно приехали на вызов и освободили пленницу.

Как пояснила 22-летняя задержанная, на преступление ее толкнула острая нехватка денег на очередную дозу наркотиков.

«За столь глупый и необдуманный поступок ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.146 УК Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека», - заключил В.СТОВБА.