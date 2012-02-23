Билеты на матчи Шахтера теперь можно купить в Интернете

С сегодняшнего дня (23 февраля) у болельщиков футбольного клуба «Шахтер» появилась возможность приобретать билеты на домашние матчи команды он-лайн (через интернет) и распечатывать их самостоятельно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе донецкого футбольного клуба.

Согласно сообщению, начал свою работу новый сервис Print at Home, который можно опробовать уже сей час. Причем для этого не нужно приезжать в кассы стадиона «Донбасс Арены» – достаточно иметь в своем распоряжении принтер, подключенный к персональному компьютеру.

В пресс-службе пояснили - чтобы воспользоваться услугой, болельщику необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ФК «Шахтер», перейти в раздел «Билеты», выбрать на схеме системы он-лайн-продажи любое свободное место на трибуне, забронировать билет (не более 4-х в одни руки) и выбрать функцию «распечатать билет самостоятельно». После чего остается только оплатить.

По словам начальника отдела «Интернет и медиа» ФК «Шахтер» Владимира ЛЫСЕНКО, «воспользоваться новой услугой очень просто, и единственный нюанс – качество бумаги, оно должно быть стандартным, лучше использовать обычную бумагу для принтеров».

Он также отметил, что «процедура прохода на стадион будет такая же, как и при покупке билета в кассах, болельщик с билетом, распечатанным и обрезанным по контуру, подходит к турникету, подносит его штрих-кодом к считывающему механизму и спокойно проходит на матч». Однако В. ЛЫСЕНКО предупредил, что «билет можно использовать всего один раз, после считывания турникетом он становится недействительным».

В пресс-службе футбольного клуба акцентировали, что запуск системы Print at Home является уникальным проектом для украинских футбольных клубов. Что касается Европы, то преимуществом данного сервиса пользуются в основном болельщики клубов английской Премьер-лиги, а также поклонники «Реала» и «Барселоны». В дальнейшем можно будет самостоятельно распечатывать билеты не только на футбольные матчи, но и на концерты, боксерские поединки и другие мероприятия на «Донбасс Арене», продажа которых ведется через официальный сайт ФК «Шахтер», заключено в сообщении.