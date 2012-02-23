КГГА: предпринимателям с «Ливадии» предложили другие места

Глава Деснянского района Виктор ЖЕРЕБНЮК предложил предпринимателям рынка «Ливадия», торговые точки которых подлежат сносу, другие площади для торговой деятельности. В частности, и на территории рынка «Юность», который расположен неподалеку.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, предложение было озвучено во время встречи В.ЖЕРЕБНЮКА с предпринимателями.

Кроме того, по договоренности с руководителями рынков района, для организации своей деятельности на новом месте и создания благоприятных рабочих условий, все предприниматели с рынка «Ливадия» будут освобождены от арендной платы на три месяца.

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Как отмечается в сообщении КГГА, на днях Главным управлением контроля над благоустройством города Киева начались работы по демонтажу временных сооружений ООО «Ливадия Групп». Руководство общества заблаговременно было предупреждено о проведении демонтажных работ и необходимости вывоза товарной массы соответствующими предписаниями Деснянской райгосадминистрации.

Как проинформировали в районе, учитывая большое количество обращений жителей относительно неудобств, связанных с функционированием рынка «Ливадия», и предупреждения о возникновении аварийно опасной ситуации, полученные Деснянской райгосадминистрацией от ПАО «АК «Киевводоканал» и Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций г. Киева, по поручению руководства райгосадминистрации была образована специальная комиссия по расследованию законности функционирования рынка. Почти полгода понадобилось районной власти для сбора всех необходимых документов в подтверждение незаконности установления временных сооружений и для начала процедуры сноса МАФов.

Решение о демонтаже временных сооружений «Ливадия Групп» было принято во исполнение предписания прокуратуры г. Киева. Ведь МАФы установлены фактически на пешеходном переходе, в 20-метровой зоне от перекрестка с интенсивным автомобильным движением, при этом с грубым нарушением Закона Украины «О дорожном движении». Кроме того, они полностью обвили опору освещения, перекрыв доступ к ней коммунальным службам. Также, отмеченные временные сооружения нарушают требования Водного кодекса Украины и Закона Украины «О питьевой воде и водоснабжении», поскольку павильон расположен на водопроводе диаметром 1200 мм, что просто делает невозможным проведение работ по ликвидации возможной аварии.

К тому же весь торговый ряд ООО «Ливадия групп» находится в пределах зоны санитарной охраны электросетей ПАО «Киевэнерго» мощностью 110 кВ.

2 февраля на заседании Президиума Комиссии по вопросам благоустройства размещения временных сооружений (малых архитектурных форм) на территории г. Киева, которое прошло под председательством первого заместителя председателя КГГА Александра МАЗУРЧАКА, было рассмотрено предписание прокуратуры Деснянского района и принято коллегиальное решение о поручении Главному управлению контроля над благоустройством города Киева демонтировать указанные МАФы.

Демонтаж временных сооружений ООО «Ливадия групп», которые установлены на пешеходном переходе на пересечении улиц Шолом-Алейхема и Миропольской, начался в соответствии с решением Комиссии по вопросам благоустройства размещения временных сооружений. Но снос МАФов был временно приостановлен в связи с предоставлением ксерокопии документа, который подтверждает регистрацию отмеченных сооружений в бюро технической инвентаризации. Учитывая новые обстоятельства, Деснянская РГА и ГУ контролю над благоустройством обратились в прокуратуру Киева с вопросом законности регистрации указанных сооружений в БТИ.