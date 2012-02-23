Право на землю не распространяется на супруга-иностранца

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в статью 61 Семейного кодекса Украины относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины» (№ 8639).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 343 из 421 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что объектом права общей совместимой собственности супругов является жилье, приобретенное одним из супругов во время брака в результате приватизации государственного жилищного фонда, и, за исключением случаев, если один из супругов - иностранец или лицо без гражданства, земельный участок, приобретенный в результате бесплатной передачи ее одному из супругов из земель государственной или коммунальной собственности, в том числе приватизации.