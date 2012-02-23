В Украину поступило 4,8 млрд. куб. м среднеазиатского газа

Украина в 2011 году импортировала 4 млрд. 799,657 млн. куб. м природного газа из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, за отчетный период, в частности, из Казахстана импортировано 1 млрд. 527,976 млн. куб. м газа на сумму 536,083 млн. долл., из Туркменистана – 1 млрд. 739,644 млн. куб. м на сумму 618,356 млн. долл., из Узбекистана – 1 млрд. 532,038 млн. куб м на сумму 530,416 млн. долл..

Из России в 2011 году Украина импортировала 40 млрд. 1,747 млн. куб. м газа на сумму 12 млрд. 361,172 млн. долл.,

Напомним, ранее бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, которому принадлежит Group DF, заявлял, что с апреля 2011 г. холдинг Ostchem начал прямой импорт среднеазиатского газа для своих химических предприятий в Украине в обход российского «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины». Ostchem Holding, по словам Д.ФИРТАША, закупает газ дешевле, чем «Нафтогаз».

Справка УНИАН. В Ostchem Holding входят производители минеральных удобрений азотной группы компании "Ривнеазот" (Ривненская обл.), "Таджиказот" (Таджикистан) и "Нитроферт" (Эстония).

Кроме того, Д.ФИРТАШ напрямую контролирует крупных производителей минеральных удобрений - компанию "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская обл.), концерн "Стирол" (Горловка, Донецкая обл.) и "Азот" (Черкассы).

Group DF принадлежит 90% акций компании Ostchem Holding.

Group DF является частной международной холдинговой компанией украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША.