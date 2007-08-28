Лолита Милявская попала в аварию

На автобус певицы стоимостью 10 000 долларов наехал 27-тонный "КамАЗ". Звезда отделалась испугом, а музыканты — травмами.

26 августа в два часа ночи после очередного концерта в курортном Геленджике Лолита Милявская вместе со своей группой попала в аварию. Артисты направлялись в Новороссийск на заключительный концерт в комфортабельном двухэтажном автобусе марки Neoplan. Уже на трассе между Кабардинкой и Новороссийском гастрольный автобус поравнялся с длинномерным «КамАЗом» весом 27 тонн. Как поделилась с "Сегодня" сама Лолита, она отделалась только испугом: "Дело было поздней ночью. Все спали, я услышала только удар. Спасло меня то, что я вовремя отвернулась в другую сторону. Правда команда очень пострадала — у многих ушибы, а у костюмера — сотрясение мозга."

Больше всего досталось гитаристу — он упал со второго этажа автобуса на первый, еще на одного музыканта опрокинулся телевизор. Сама Лолита упала с дивана, но кроме страха после пережитого, — никаких последствий. По словам очевидцев, Милявская, несмотря на свой взрывной характер, держалась молодцом, не устраивала звездных истерик.

К счастью, шофер гастролеров успел увернуться от прямого столкновения. "У грузовика, который ехал впереди, лопнула рама, — рассказал россйским СМИ дежурный по выезду на ДТП Новороссийского полка ДПС Владимир Гладкий. — Из-за этого «КамАЗ» задел идущий рядом автобус с артистами, а затем перевернулся на бок. Neoplan устоял, но его вынесло на обочину".