Псевдомилиционер вымогал деньги у ранее осужденных

Оперативники Управления борьбы с организованной преступностью Львовского областного главка милиции задержали мужчину, который представлялся работником УБОП и вымогал деньги у ранее осужденных граждан.Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области, псевдомилиционер угрожал людям, которые ранее имели проблемы с законом. Он говорил, что „задержит их и найдет за что привлечь к ответственности”. Задержали псевдомилиционера «на горячем» во время передачи ему 1 тыс. долларов США.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.