Два ледокола пришли на помощь украинскому сухогрузу «Orel-1»

Российские и украинские ледоколы «Капитан Демидов» и «Капитан Белоусов» подошли для оказания помощи к украинскому сухогрузу «Orel-1», который получил течь во льдах Азовского моря.

Об этом сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта России.

Помимо ледоколов, безопасность судна обеспечивает морской буксир «Портовик».

«Положение "Orel-1" стабильно, насосы с откачкой воды справляются», - говорится в пресс-релизе.

По данным российского агентства транспорта, принимать решения по дальнейшим действиям будет украинская сторона.

Ведомство сообщает также, что в южной части Керченского пролива 99 судов ожидают проводки в российские порты Азовского моря.

«Orel-1» построен в 1989 году, его длина составляет 108 метров.