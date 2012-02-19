Эксперт: на обновление ЖКХ понадобится 100 лет

Расходы госбюджета 2012 года на отрасль жилищно-коммунального хозяйства уменьшатся на 4 млрд грн. С нынешними темпами финансирования отрасли органам самоуправления на обновление основных фондов (ремонт зданий, коммуникаций, обновление общественного транспорта и т.д. - ред.) понадобится 100 лет.

Об этом изданию ZN.UAсообщил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Мирослав Питцик.

По его словам, из-за нынешнего роста расходов госбюджета органы самоуправления ожидали увеличения финансирования отрасли ЖКХ:

1,8 млрд. грн. на строительство жилья для очередников; 1 млрд. грн. на установление счетчиков тепла и воды, чтобы знать, за что платим; 458 млн. грн. на замену энергозатратных газовых котлов; 525 млн. грн. на капитальный ремонт домов; 1,5 млрд. грн. на ремонт и модернизацию очистительных сооружений; 1,9 млрд. грн. на ремонт и замену лифтов; 125 млн. грн. на капитальный ремонт общежитий; 320 млн. грн. на покупку нового электротранспорта; 700 млн. грн. на компенсацию потерь за подачу воды в маловодные регионы; 100 млн. грн. для строительства социального жилья и т.п.

Однако оказалось, что в бюджете на этот год на указанные статьи не предусмотрено ни копейки.

Питцык напомнил, что государственным бюджетом на 2012 год предусмотрено на бюджет развития 5 млрд. грн. «Это при том, что у местного самоуправления основных фондов — на 500 млрд. грн., то есть обновить их с таким финансированием можно будет через 100 лет», — подчеркнул он.

Второй, и последний ресурс местного самоуправления в 2012 году — это 12 млрд. грн. на выполнение своих полномочий. Но из них 7,5 млрд. грн. (63%) придется переадресовать на зарплату работникам образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, поскольку в государственном бюджете их не добавили. То есть остается 4,5 млрд. грн. и плюс 5 млрд. грн. из бюджета развития, вообще — 9,5 млрд. грн. на год (200 грн. на человека). Этих денег не хватит даже на то, чтобы покрыть долги коммунальных предприятий (17 млрд. грн. за два года).