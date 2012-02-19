Коррупционная хроника

В Херсонской области приговором Цюрупинского районного суда осужден местный житель к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, злоумышленник осужден за то, что он, представляясь работником прокуратуры, чем самовольно присвоил властные полномочия, ввел в заблуждение четырех потерпевших и путем мошенничества завладел их денежными средствами в сумме почти 4 тыс. грн.

Прокурор района внес апелляцию на отмену приговора суда на основании мягкости назначенного наказания.

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Во Львове во время получения взятки задержаны двое должностных лиц Главного управления образования и науки Львовской областной государственной администрации.

Об этом сообщил УНИАН начальник Главного управления МВД Украины во Львовской области Александр РУДЯК.

По его словам, чиновники, требовавшие взятку за предоставление временного жилья, задержаны сотрудниками милиции 16 февраля. У них было изъято 1 тыс. евро и 6 тыс. грн.

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Сотрудники СБУ разоблачили факт вымогательства и получения взятки начальником отдела контрольно-ревизионной работы Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в г. Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Установлено, что в ходе проверки одного из государственных предприятий специалисты РО ФГИУ в Киеве выявили факты передачи помещений предприятия в субаренду коммерческим структурам без проведения обязательной оценки и согласования с ФГИ Украины, в результате чего госбюджет недополучил более 200 тыс. грн.

Должностное лицо РО ФГИ Украины в Киеве лично предложило заместителю директора этого госпредприятия оплатить ему 28 тыс. грн. за неотображение в акте проверки выявленных нарушений и неначисление предусмотренных законом штрафных санкций.

14 февраля взяточник был задержан в его рабочем кабинете сразу после получения этой суммы, сообщили в СБУ.

По материалам СБУ прокуратурой Киева в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

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В райцентре Болград Одесской области задержан за взятку в 600 долл. чиновник Отделения комплектования по контракту военнослужащих.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Как уточнили в прокуратуре, досудебным следствием установлено, что «задержанный требовал и получил взятку за содействие гражданину в призыве на контрактную службу».

Военной прокуратурой Болградского гарнизона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (взятка) УК Украины, что может повлечь лишение свободы на срок от 8 до 12 лет, конфискацию имущества и запрет занимать в течение 3 лет определенные должности.