В Киеве - новый случай бешенства

В Киеве зафиксирован новый случай нападения больной бешенством собаки на человека.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

15 февраля киевлянин доставил в отдел по борьбе с бешенством животных Главного управления ветеринарной медицины в г. Киеве труп собаки для исследования на бешенство. По результатам экспертизы установлен очередной положительный случай заболевания бешенством.

Напомним, в декабре 2011 года в Киеве на территории Подольского, Оболонского и Днепровского районов были введены карантинные ограничения, а прилегающие территории признаны опасными зонами.