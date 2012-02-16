В Киеве - новый случай бешенства
17:58, 16 февраля 2012Общество
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Сообщает Госветфитослужба
В Киеве зафиксирован новый случай нападения больной бешенством собаки на человека.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.
15 февраля киевлянин доставил в отдел по борьбе с бешенством животных Главного управления ветеринарной медицины в г. Киеве труп собаки для исследования на бешенство. По результатам экспертизы установлен очередной положительный случай заболевания бешенством.
Напомним, в декабре 2011 года в Киеве на территории Подольского, Оболонского и Днепровского районов были введены карантинные ограничения, а прилегающие территории признаны опасными зонами.
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