Инвесторам предложат открыть продмаги в подвалах

В центральной части Киева инвесторам предложат создать продовольственные магазины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на решение постоянно действующей Конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации объектов жилищного и нежилищного назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры города.

Этим решением члены комиссии поддержали предложение районной власти.

Таким образом, в перечень объектов, нуждающихся в привлечении инвестиций, будет включена реконструкция трех подвальных помещений для размещения там магазинов «шаговой досягаемости» в Печерском районе.

По словам главы комиссии, заместителя председателя КГГА Руслана КРАМАРЕНКО, администрация Печерского района определила наиболее удаленные от продовольственных магазинов адреса и предлагает осуществить там реконструкцию подвальных помещений с отдельным входом для размещения магазинов «шаговой досягаемости». Так, продовольственные магазины предлагают обустроить на улицах Пылыпа Орлыка, Предславинской и Бассейной.

«В наследство из 90-х годов мы получили проблему: все торговые площади в центральной части города сдаются под магазины с непродовольственной группой товаров. Для того, чтобы приобрести продукты питания, жителям приходится преодолевать значительные расстояния. Размещение небольших магазинов в подвальных помещениях домов является оптимальным выходом, поскольку решать проблему установлением новых МАФов было бы неправильно. Но, в любом случае, обустройство таких магазинов будет проводиться только после общественного обсуждения», – отметил Р.КРАМАРЕНКО.